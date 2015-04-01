Информация о правообладателе: Tetr Music
Трек · 2015
Wrap Your Troubles in Dreams (Remastered)
#
Название
Альбом
Другие релизы артиста
They All Played: W. C. Handy - Memphis Blues2023 · Альбом · Eartha Kitt
Two of a Kind: Sy Oliver and His Orchestra & Erskine Hawkins2022 · Альбом · Erskine Hawkins
Two of a Kind: Jay McShann & Erskine Hawkins2022 · Альбом · Jay McShann
Two of a Kind: Luis Russell & Erskine Hawkins2022 · Альбом · Luis Russell
Complete Jazz Series: 1938-1939 - Erskine Hawkins2022 · Альбом · Erskine Hawkins
Erskine Hawkins and His Orchestra the Essential Series2021 · Альбом · Erskine Hawkins
Numero Uno Jazz2020 · Альбом · Erskine Hawkins
Tuxedo Junction - Single2017 · Сингл · Erskine Hawkins
The Magic Masters2016 · Альбом · Erskine Hawkins
The Magic Masters2016 · Альбом · Erskine Hawkins
Tonight in Time2015 · Альбом · Erskine Hawkins
Tonight in Time2015 · Альбом · Erskine Hawkins