Информация о правообладателе: Dallas Records Croatia
#
Название
Альбом
Другие релизы артиста
Mate Rimac2025 · Сингл · Kandžija
Plan2025 · Сингл · Kandžija
Kičma2020 · Альбом · Rootsinsession
Opg2020 · Сингл · Banana Zvuk
Magična butra2019 · Альбом · Kandžija
Plafon2019 · Альбом · Kandžija
Seljak2019 · Альбом · Kandžija
Beton2018 · Альбом · Kandžija
Folder S Golim Ženama2014 · Альбом · Gole Žene
Koktel Od Rakije2011 · Альбом · Kandžija
Narodnjaci2009 · Альбом · Kandžija
Blato2006 · Сингл · Kandžija