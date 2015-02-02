Информация о правообладателе: BNF Collection
Трек · 2015
Symphonie espagnole in D Minor, Op. 21: I. Allegro non troppo
Другие релизы артиста
Polish Heroines of Music2021 · Альбом · Orchestre Pasdeloup
Polish Heroines of Music2021 · Сингл · Orchestre Pasdeloup
Horizon(s)2018 · Альбом · Olivia Gay
Palmeri: Misatango, Misa a Buenos Aires2016 · Альбом · Chœur régional Vittoria d’Île de France
Offenbach: La vie parisienne & Orphée aux enfers, quadrilles et fantaisies (Mono Version)2016 · Сингл · Orchestre Pasdeloup
Massenet: Scènes alsaciennes & Scènes pittoresques (Mono Version)2016 · Альбом · Edouard Lindenberg
Gounod: Ballet de Faust - Bizet: Suite de l'Arlésienne & Scènes bohémiennes, extraits (Mono Version)2016 · Альбом · Orchestre Pasdeloup
Rhapsody in Paris2016 · Альбом · Yves Torchinsky
Bizet: Carmen, extraits (Mono Version)2016 · Сингл · Simone Couderc
Rossini: Le barbier de Séville, extraits (Mono Version)2016 · Альбом · Renée Doria
Verdi: Rigoletto, extraits chantés en français (Mono Version)2016 · Альбом · Ernest Blanc
Messager: Véronique, extraits - Hahn: Nous avons fait un beau voyage, extrait de Ciboulette (Mono Version)2016 · Альбом · Ninon Vallin