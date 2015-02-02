О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

The Hungarian String Quartet

The Hungarian String Quartet

Трек  ·  2015

Quatuor à cordes No. 13 in A Minor, Op. 29, D. 804 "Rosamunde": II. Andante

The Hungarian String Quartet

Исполнитель

The Hungarian String Quartet

Трек Quatuor à cordes No. 13 in A Minor, Op. 29, D. 804 "Rosamunde": II. Andante

#

Название

Альбом

1

Трек Quatuor à cordes No. 13 in A Minor, Op. 29, D. 804 "Rosamunde": II. Andante

Quatuor à cordes No. 13 in A Minor, Op. 29, D. 804 "Rosamunde": II. Andante

The Hungarian String Quartet

Best of Schubert

7:21

Информация о правообладателе: BNF Collection

Другие релизы артиста

Релиз Mozart: Quatuors à cordes Nos. 16 & 18 (Mono Version)
Mozart: Quatuors à cordes Nos. 16 & 18 (Mono Version)2015 · Альбом · The Hungarian String Quartet
Релиз Bartók: 6 Streichquartette (Mono Version)
Bartók: 6 Streichquartette (Mono Version)2015 · Альбом · The Hungarian String Quartet
Релиз Morceaux choisis de quatuors à cordes (Mono Version)
Morceaux choisis de quatuors à cordes (Mono Version)2015 · Альбом · The Hungarian String Quartet
Релиз Joshep Haydn - Hungarian String Quartet
Joshep Haydn - Hungarian String Quartet2014 · Альбом · The Hungarian String Quartet
Релиз Schubert: Quatuor à cordes No. 13 "Rosamunde" - Dvořák: Quatuor à cordes No. 12 "Américain" (Mono Version)
Schubert: Quatuor à cordes No. 13 "Rosamunde" - Dvořák: Quatuor à cordes No. 12 "Américain" (Mono Version)2014 · Альбом · The Hungarian String Quartet
Релиз Beethoven: String Quartets
Beethoven: String Quartets2014 · Альбом · The Hungarian String Quartet
Релиз Haydn: Quatuors à cordes, Op. 64 No. 5 & Op. 77 No. 2 (Mono Version)
Haydn: Quatuors à cordes, Op. 64 No. 5 & Op. 77 No. 2 (Mono Version)2013 · Альбом · The Hungarian String Quartet
Релиз Mozart: String Quartets No. 17, K. 458 "The Hunt" & No. 19, K. 465 "Dissonance" (Mono Version)
Mozart: String Quartets No. 17, K. 458 "The Hunt" & No. 19, K. 465 "Dissonance" (Mono Version)2013 · Альбом · The Hungarian String Quartet
Релиз Borodin: Quartet No. 2 in D Major
Borodin: Quartet No. 2 in D Major2013 · Альбом · The Hungarian String Quartet
Релиз Tchaikovsky: Quartet No. 2 in D Major, Op. 11
Tchaikovsky: Quartet No. 2 in D Major, Op. 112013 · Альбом · The Hungarian String Quartet
Релиз Haydn - String Quartets
Haydn - String Quartets2011 · Альбом · The Hungarian String Quartet
Релиз Haydn: String Quartet No. 82, Op. 77 & No. 5, Op. 64
Haydn: String Quartet No. 82, Op. 77 & No. 5, Op. 641989 · Альбом · The Hungarian String Quartet

Похожие артисты

The Hungarian String Quartet
Артист

The Hungarian String Quartet

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож