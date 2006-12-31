Информация о правообладателе: Music square
Трек · 2006
Violin Sonata No. 3 in C Major, BWV 1005: III. Largo
Другие релизы артиста
Beethoven: Piano Trio in B-Flat Major, Op. 11 (Digitally Remastered)2015 · Альбом · Kirste Hjort
Vivaldi: Concerto for Violin, Strings and Basso Continuo in G Minor, Op. 6, No. 1, RV 192 (Digitally Remastered)2015 · Сингл · Conrad von der Goltz
Beethoven: Trio No. 11 for Violin, Violoncello and Piano in G Major, Op. 121a “Kakadu Variations” (Digitally Remastered)2013 · Сингл · Jan Pollacek
Beethoven: Trio No. 5 for Violin, Violoncello and Piano in D Major, Op. 70, No. 1 “Giester Trio” (Digitally Remastered)2013 · Альбом · Jan Pollacek
Beethoven: "Gassenhauer" Trio Op.11 & "Ghost" Piano Trio Op.70/12010 · Альбом · Conrad von der Goltz
Brahms: Violin Sonatas Nos. 1, 2, 32009 · Альбом · Conrad von der Goltz
J.S. Bach: Violin Sonatas & Partitas BWV 1001-10062009 · Альбом · Conrad von der Goltz
Bach: Sonatas & Partitas for Violin Solo, BWV 1003 & 10042006 · Альбом · Conrad von der Goltz
Bach: Sonata & Partita for Violin Solo, BWV 1001 & 10022006 · Альбом · Conrad von der Goltz
Bach: Sonatas & Partitas for Violin Solo, BWV 1005 & 10062006 · Альбом · Conrad von der Goltz
Mozart: Concerto No.4 For Violin And Orchestra,Concerto No.2 For Flute And Orchestra1988 · Альбом · Conrad von der Goltz