Brass Ensemble

Egbert Lewark

, Egbert Lewark,

Wolfgang Portugall

Трек  ·  2006

Allein Gott in der Höh' sei Ehr, BWV 663

Egbert Lewark

Исполнитель

Egbert Lewark

Трек Allein Gott in der Höh' sei Ehr, BWV 663

#

Название

Альбом

1

Трек Allein Gott in der Höh' sei Ehr, BWV 663

Allein Gott in der Höh' sei Ehr, BWV 663

Egbert Lewark

,

Wolfgang Portugall

Bach: Selected Sacred Works

2:03

Информация о правообладателе: Music square

Другие релизы артиста

Релиз Clarke - Bach - Handel - Homilius - Krebs - Lubeck - Telemann - Torelli: Music for Organ & Trumpet
Clarke - Bach - Handel - Homilius - Krebs - Lubeck - Telemann - Torelli: Music for Organ & Trumpet2021 · Альбом · Egbert Lewark
Релиз Musik For Organ & Trumpet
Musik For Organ & Trumpet2021 · Альбом · Wolfgang Portugall
Релиз Music for organ & trumpet
Music for organ & trumpet2015 · Альбом · Wolfgang Portugall
Релиз Handel: Music for the Royal Fireworks, HWV 351, Water Music Suite No. 1, HWV 348, Suite, HWV 341 & Oboe Concerto, HWV 301
Handel: Music for the Royal Fireworks, HWV 351, Water Music Suite No. 1, HWV 348, Suite, HWV 341 & Oboe Concerto, HWV 3012015 · Альбом · Wolfgang Portugall
Релиз Christmas in Vienna
Christmas in Vienna2009 · Альбом · Egbert Lewark
Релиз Handel: The Art of the Trumpet
Handel: The Art of the Trumpet2009 · Альбом · Wolfgang Portugall

