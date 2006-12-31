Информация о правообладателе: Music square
Трек · 2006
Harpsichord Concerto No. 4 in A Major, BWV 1055: III. Allegro ma non tanto
Другие релизы артиста
Marcello · Bach · Vivaldi · Albinoni: Baroque Oboe Concertos2019 · Альбом · Strings of Zürich
Wolfgang Amedeus Mozart: Symphony No. 13 · Sinfornia Concertante · Serenade No. 62019 · Альбом · Strings of Zürich
Vivaldi - The Essential, Vol. 32016 · Альбом · Camerata Lysy Gstaad
Mozart: Symphony No. 13, Sinfonia concertante, K. 364 & Serenade No. 6, K. 2392015 · Альбом · Strings of Zürich
Digital Masterworks. Baroque Oboe Concertos2014 · Альбом · Strings of Zürich
Bach: Orchestral Suite No. 3, BWV 1068, Harpsichord Concerto No. 4, BWV 1055, Violin Sonata, BWV 1020, Fugue, BWV 1026 & Harpsichord Concerto, BWV 10592006 · Альбом · Strings of Zürich