Erna Sack

Erna Sack

Трек  ·  2015

Das Spitzentuch der Königin: Rosen aus dem Süden

Erna Sack

Исполнитель

Erna Sack

Трек Das Spitzentuch der Königin: Rosen aus dem Süden

#

Название

Альбом

1

Трек Das Spitzentuch der Königin: Rosen aus dem Süden

Das Spitzentuch der Königin: Rosen aus dem Süden

Erna Sack

Hit Wonder: The Best of, Vol. 504

4:53

Информация о правообладателе: Hit Wonder (104pro Media)

Другие релизы артиста

Релиз The Art of Erna Sack
The Art of Erna Sack2016 · Альбом · Erna Sack
Релиз In The Spring
In The Spring2015 · Альбом · Erna Sack
Релиз In The Spring
In The Spring2015 · Альбом · Erna Sack
Релиз Gold Masters: Erna Sack, Vol. 1
Gold Masters: Erna Sack, Vol. 12014 · Альбом · Erna Sack
Релиз Hit Wonder: Erna Sack, Vol. 1
Hit Wonder: Erna Sack, Vol. 12014 · Альбом · Erna Sack
Релиз Southern Rose
Southern Rose2013 · Альбом · Erna Sack
Релиз The Essential Erna Sack Collection, Vol. 2
The Essential Erna Sack Collection, Vol. 22013 · Альбом · Erna Sack
Релиз The Essential Erna Sack Collection, Vol. 1
The Essential Erna Sack Collection, Vol. 12013 · Альбом · Erna Sack
Релиз Southern Rose
Southern Rose2013 · Альбом · Erna Sack
Релиз Singers of the Century: Erna Sack - The German Nightingale sings Coloratura Masterpieces (1935-1942)
Singers of the Century: Erna Sack - The German Nightingale sings Coloratura Masterpieces (1935-1942)2013 · Альбом · Erna Sack
Релиз German Nightingale
German Nightingale2013 · Альбом · Erna Sack
Релиз In Your Eyes, Vol. 2
In Your Eyes, Vol. 22013 · Альбом · Erna Sack

Похожие артисты

Erna Sack
Артист

Erna Sack

Антонина Клещёва
Артист

Антонина Клещёва

Вера Красовицкая
Артист

Вера Красовицкая

Dorothy Kirsten
Артист

Dorothy Kirsten

Rita Williams
Артист

Rita Williams

Deanna Durbin
Артист

Deanna Durbin

Ирина Масленникова
Артист

Ирина Масленникова

Conchita Piquer
Артист

Conchita Piquer

Sari Barabas
Артист

Sari Barabas

Gertrude Lawrence
Артист

Gertrude Lawrence

Александра Коваленко
Артист

Александра Коваленко

Marta Eggerth
Артист

Marta Eggerth

György Littasy
Артист

György Littasy