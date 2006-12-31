О нас

Информация о правообладателе: Music square

Другие релизы артиста

Релиз Ludwig van Beethoven: Sonata for piano No. 11 - Op. 23, No. 12 - Op. 26, No. 15 - Op. 28
Ludwig van Beethoven: Sonata for piano No. 11 - Op. 23, No. 12 - Op. 26, No. 15 - Op. 282021 · Альбом · Hugo Steurer
Релиз Red Edition - Schubert: Piano Quintet, Op. 114 D. 667 & Symphony No. 3, D. 200
Red Edition - Schubert: Piano Quintet, Op. 114 D. 667 & Symphony No. 3, D. 2002016 · Альбом · Hugo Steurer
Релиз Blue Edition - Schubert: 6 String Quartets, No. 2 & 12 Valses nobles, D. 969
Blue Edition - Schubert: 6 String Quartets, No. 2 & 12 Valses nobles, D. 9692016 · Альбом · Melos Quartet Stuttgart
Релиз Blue Edition - Schubert: Fantasie, D. 760 & Symphony No. 1, D. 82
Blue Edition - Schubert: Fantasie, D. 760 & Symphony No. 1, D. 822016 · Альбом · Philharmonia Hungarica
Релиз Blue Edition - Schubert: Piano Quintet, D. 667 & Symphony No. 1, D. 82
Blue Edition - Schubert: Piano Quintet, D. 667 & Symphony No. 1, D. 822016 · Альбом · Hugo Steurer
Релиз Green Edition - Schubert: 5 German Dances & Symphony No. 5, D. 485
Green Edition - Schubert: 5 German Dances & Symphony No. 5, D. 4852015 · Альбом · Symphonisches Orchester Berlin
Релиз Green Edition - Schubert: Piano Quintet, Op. 114, D. 667 & Symphony No. 8 "Unvollendete"
Green Edition - Schubert: Piano Quintet, Op. 114, D. 667 & Symphony No. 8 "Unvollendete"2015 · Альбом · Hugo Steurer
Релиз Green Edition - Schubert: "Wanderer-Fantasie" & Symphony No. 8 "Unvollendete"
Green Edition - Schubert: "Wanderer-Fantasie" & Symphony No. 8 "Unvollendete"2015 · Альбом · Hugo Steurer
Релиз Beethoven: Concerto pour piano No. 1, Op. 15 (Mono Version)
Beethoven: Concerto pour piano No. 1, Op. 15 (Mono Version)2015 · Сингл · Hugo Steurer
Релиз Green Edition - Schubert: String Quartet No. 1 in C Minor, D.18 & "Trout Quintet"
Green Edition - Schubert: String Quartet No. 1 in C Minor, D.18 & "Trout Quintet"2015 · Альбом · Peter Schmalfuss
Релиз Blue Edition - Schubert: "Rosamunde Quartet" & "Trout Quintet"
Blue Edition - Schubert: "Rosamunde Quartet" & "Trout Quintet"2015 · Альбом · Hugo Steurer
Релиз Blue Edition - Schubert: "Wanderer-Fantasie", D. 760
Blue Edition - Schubert: "Wanderer-Fantasie", D. 7602015 · Альбом · Isabel Mourao

Похожие артисты

Hugo Steurer
Артист

Hugo Steurer

Anatol Ugorski
Артист

Anatol Ugorski

Robert Schumann
Артист

Robert Schumann

Jan Lisiecki
Артист

Jan Lisiecki

Eliso Bolkvadze
Артист

Eliso Bolkvadze

Van Cliburn
Артист

Van Cliburn

David Fray
Артист

David Fray

Dubravka Tomsic
Артист

Dubravka Tomsic

Peter Schmalfuss
Артист

Peter Schmalfuss

Mitsuko Uchida
Артист

Mitsuko Uchida

Radu Lupu
Артист

Radu Lupu

Rudolf Buchbinder
Артист

Rudolf Buchbinder

William Sterndale Bennett
Артист

William Sterndale Bennett