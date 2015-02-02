О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Timi Yuro

Timi Yuro

Трек  ·  2015

Hurt

Timi Yuro

Исполнитель

Timi Yuro

Трек Hurt

#

Название

Альбом

1

Трек Hurt

Hurt

Timi Yuro

Fantastic Us Melody of the 50's & 60's

2:27

Информация о правообладателе: 50's Records
Волна по треку
Волна по треку
Волна по треку

Волна по треку


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие релизы артиста

Релиз There's No Business Like Show Business with Timi Yuro
There's No Business Like Show Business with Timi Yuro2024 · Альбом · Timi Yuro
Релиз Soul!
Soul!2023 · Альбом · Timi Yuro
Релиз Timi Yuro - Vintage Sounds
Timi Yuro - Vintage Sounds2022 · Альбом · Timi Yuro
Релиз Remastered Hits, Vol. 2
Remastered Hits, Vol. 22021 · Альбом · Timi Yuro
Релиз Smile
Smile2021 · Альбом · Timi Yuro
Релиз Hurt
Hurt2021 · Альбом · Timi Yuro
Релиз What's A Matter Baby
What's A Matter Baby2021 · Альбом · Timi Yuro
Релиз Let Me Call You Sweetheart
Let Me Call You Sweetheart2021 · Альбом · Timi Yuro
Релиз Soul
Soul2021 · Альбом · Timi Yuro
Релиз Timi Yuro - Vintage Cafè
Timi Yuro - Vintage Cafè2021 · Альбом · Timi Yuro
Релиз Timi Yuro - "Thel Ittle Girl with a Big Voice"
Timi Yuro - "Thel Ittle Girl with a Big Voice"2020 · Альбом · Timi Yuro
Релиз Best Collection Timi Yuro, Vol. 1
Best Collection Timi Yuro, Vol. 12020 · Альбом · Timi Yuro

Похожие артисты

Timi Yuro
Артист

Timi Yuro

Александр Лерман
Артист

Александр Лерман

Александр Вертинский
Артист

Александр Вертинский

Татьяна Никитина
Артист

Татьяна Никитина

Полад Бюльбюль оглы
Артист

Полад Бюльбюль оглы

Оптимисты
Артист

Оптимисты

Алла Баянова
Артист

Алла Баянова

Стахан Рахимов
Артист

Стахан Рахимов

Вероника Круглова
Артист

Вероника Круглова

Алла Иошпе
Артист

Алла Иошпе

Владимир Макаров
Артист

Владимир Макаров

Сергей Никитин
Артист

Сергей Никитин

Александр Симоновский
Артист

Александр Симоновский