Информация о правообладателе: 104pro Media
Трек · 2015
Du hast mich noch nie so geküßt
Другие релизы артиста
Träume der Vergangenheit2021 · Альбом · Johannes Heesters
Als die Schlager laufen lernten2021 · Альбом · Johannes Heesters
Meine Lieblingsschlager2021 · Альбом · Johannes Heesters
Die größten Hits von Johannes Heesters2020 · Альбом · Johannes Heesters
Golden Star Collection2020 · Альбом · Johannes Heesters
Schlager Nostalgie2020 · Альбом · Johannes Heesters
Das Karusell2017 · Альбом · Johannes Heesters
Ein zärtliches Lied2017 · Альбом · Johannes Heesters
Einmal von Herzen verliebt sein2016 · Альбом · Johannes Heesters
Sing' ein lied, wenn du mal traurig bist2015 · Альбом · Ilse Werner
Gold Masters: Johannes Heesters, Vol. 22015 · Альбом · Johannes Heesters
Gold Masters: Johannes Heesters, Vol. 12015 · Альбом · Johannes Heesters