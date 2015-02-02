О нас

Информация о правообладателе: 104pro Media

Другие релизы артиста

Релиз Manchmal in meinen Träumen
Manchmal in meinen Träumen2021 · Альбом · Freddy Quinn
Релиз La Paloma
La Paloma2021 · Сингл · Freddy Quinn
Релиз Remastered Hits
Remastered Hits2021 · Альбом · Freddy Quinn
Релиз Schlagernostalgie
Schlagernostalgie2020 · Альбом · Freddy Quinn
Релиз Wenn die Sehnsucht nicht wär
Wenn die Sehnsucht nicht wär2020 · Альбом · Freddy Quinn
Релиз Heimweh
Heimweh2020 · Альбом · Freddy Quinn
Релиз Die größten Hits von Freddy Quinn
Die größten Hits von Freddy Quinn2020 · Альбом · Freddy Quinn
Релиз Himmelblaue Serenade
Himmelblaue Serenade2020 · Альбом · Gerhard Wendland
Релиз Mandolinen und Mondschein
Mandolinen und Mondschein2020 · Альбом · Gerhard Wendland
Релиз Mein Schiff heißt Heimweh
Mein Schiff heißt Heimweh2020 · Альбом · Hazy Osterwald Sextett
Релиз Über alle sieben Meere
Über alle sieben Meere2020 · Альбом · Old Merry Tale Jazzband
Релиз Das Lied vom alten Plattenschrank
Das Lied vom alten Plattenschrank2020 · Альбом · Gerd Natschinski mit seinem Orchester

Похожие артисты

Freddy Quinn
Артист

Freddy Quinn

Владимир Трошин
Артист

Владимир Трошин

Эстрадный оркестр п/у Юрия Силантьева
Артист

Эстрадный оркестр п/у Юрия Силантьева

Сергей Захаров
Артист

Сергей Захаров

Jacques Revaux
Артист

Jacques Revaux

Veronica Berti
Артист

Veronica Berti

Al Martino
Артист

Al Martino

Richard Chamberlain
Артист

Richard Chamberlain

Юрий Дробязко
Артист

Юрий Дробязко

Николай Копылов
Артист

Николай Копылов

Влад Шавров
Артист

Влад Шавров

Viktor Klimenko
Артист

Viktor Klimenko

Jerry Vale
Артист

Jerry Vale