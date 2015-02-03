Трек · 2015
Mexican Joe
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: Rocking Music
Текст песни
South of the border, hey, I know a lad
He's got more fun than anybody's had
Don't got no worry, don't got no dough
Everybody's wondering 'bout Mexican Joe
In old Mexico, they call him the Rhumba King
Чтобы увидеть полный текст,
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие релизы артиста
Billy Bayou2025 · Альбом · Jim Reeves
A Beautiful Life2025 · Альбом · Jim Reeves
The Complete Singles2025 · Альбом · Jim Reeves
The Blizzard2024 · Сингл · Jim Reeves
20 Live Hits2024 · Альбом · Jim Reeves
Jim Reeves "Gentleman Jim" 50 Successes2023 · Альбом · Jim Reeves
Country Tunes, Vol. 22023 · Альбом · Jim Reeves
Country Tunes, Vol. 12023 · Альбом · Jim Reeves
Country Tunes, Vol. 32023 · Альбом · Jim Reeves
Country Tunes, Vol. 42023 · Альбом · Jim Reeves
Summer of Love with Jim Reeves, Vol. 12022 · Альбом · Jim Reeves
Summer of Love with Jim Reeves, Vol. 22022 · Альбом · Jim Reeves