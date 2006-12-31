О нас

Victor Yoran

Victor Yoran

Трек  ·  2006

Cello Suite No. 3 in C Major, BWV 1009: VI. Gigue

Victor Yoran

Исполнитель

Victor Yoran

Трек Cello Suite No. 3 in C Major, BWV 1009: VI. Gigue

Название

Альбом

1

Трек Cello Suite No. 3 in C Major, BWV 1009: VI. Gigue

Cello Suite No. 3 in C Major, BWV 1009: VI. Gigue

Victor Yoran

Bach: Cello Suite, BWV 1009 & 1010

3:25

Информация о правообладателе: Music square

Другие релизы артиста

Релиз Johann Sebastian Bach - Suites for Violoncello II
Johann Sebastian Bach - Suites for Violoncello II2021 · Альбом · Victor Yoran
Релиз Johann Sebastian Bach - Suites for Violoncello III
Johann Sebastian Bach - Suites for Violoncello III2021 · Альбом · Victor Yoran
Релиз Johann Sebastian Bach: Suite for Violincello No. 1 + 2
Johann Sebastian Bach: Suite for Violincello No. 1 + 22019 · Альбом · Victor Yoran
Релиз Bach: Partita No.1 for Violin Solo, BWV 1002 on the Violoncello
Bach: Partita No.1 for Violin Solo, BWV 1002 on the Violoncello2016 · Сингл · Victor Yoran
Релиз Bach - The Essential, Vol. 4
Bach - The Essential, Vol. 42016 · Альбом · Victor Yoran
Релиз Bach - The Essential, Vol. 5
Bach - The Essential, Vol. 52016 · Альбом · Victor Yoran
Релиз Bach - The Essential, Vol. 3
Bach - The Essential, Vol. 32016 · Альбом · Victor Yoran
Релиз Bach: Sonata No. 2, BWV 1003 Sonata Seconda for Violin Solo on the Violoncello
Bach: Sonata No. 2, BWV 1003 Sonata Seconda for Violin Solo on the Violoncello2016 · Сингл · Victor Yoran
Релиз Bach: Sonata No. 1 for Violin Solo, BWV 1001 on the Violoncello
Bach: Sonata No. 1 for Violin Solo, BWV 1001 on the Violoncello2016 · Сингл · Victor Yoran
Релиз Bach: Partita No. 3 for Violin Solo, BWV 1006 on the Violoncello
Bach: Partita No. 3 for Violin Solo, BWV 1006 on the Violoncello2015 · Сингл · Victor Yoran
Релиз Bach - Suite Nº 1 in G Major - Suite Nº 2 in D Minor
Bach - Suite Nº 1 in G Major - Suite Nº 2 in D Minor2015 · Альбом · Victor Yoran
Релиз Bach: Cello Suites BWV 1007-1012
Bach: Cello Suites BWV 1007-10122009 · Альбом · Victor Yoran

Похожие артисты

Victor Yoran
Артист

Victor Yoran

Carlo Rizzi
Артист

Carlo Rizzi

Suddeutsche Philharmonie
Артист

Suddeutsche Philharmonie

Teresa Stich-Randall
Артист

Teresa Stich-Randall

Эмиль Григорьевич Гилельс
Артист

Эмиль Григорьевич Гилельс

Rafael Kubelík
Артист

Rafael Kubelík

Josef Sakonov
Артист

Josef Sakonov

Waldemar Kmentt
Артист

Waldemar Kmentt

Orchestre Symphonique de Montréal
Артист

Orchestre Symphonique de Montréal

Wiener Staatsoper
Артист

Wiener Staatsoper

Ira Malaniuk
Артист

Ira Malaniuk

Viacheslav Grohovski
Артист

Viacheslav Grohovski

Hermann Prey
Артист

Hermann Prey