Информация о правообладателе: Restoration Records
Трек · 2015
Just a Gigolo
#
Название
Альбом
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие релизы артиста
His Greatest Hits2023 · Сингл · Louis Prima
Wildest - The Best Of Louis Prima2023 · Сингл · Louis Prima
Greatest Hits2022 · Сингл · Louis Prima
When You're Smilin (Live On The Ed Sullivan Show, June 5, 1960)2022 · Сингл · Louis Prima
(Up A) Lazy River [Live On The Ed Sullivan Show, June 12, 1960]2022 · Сингл · Louis Prima
All Night Long (Live On The Ed Sullivan Show, June 5, 1960)2022 · Сингл · Louis Prima
Louis & Keely2022 · Альбом · Keely Smith
Embraceable You/I Got It Bad And That Ain't Good/I'm In The Mood For Love (Medley/Live On The Ed Sullivan Show, June 5, 1960)2022 · Сингл · Louis Prima
Vintage Cafè: Side by Side2022 · Альбом · Louis Prima
Colorful Mix2022 · Альбом · Louis Prima
Louis Prima - Vintage Sounds2022 · Альбом · Louis Prima
Fresh Fruit2022 · Альбом · Louis Prima