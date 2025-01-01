Информация о правообладателе: YEYE records
Трек · 1965
Depuis le temps
#
Название
Альбом
Другие релизы артиста
Chansons françaises des années 60 : jacqueline danno, vol. 12018 · Альбом · Jacqueline Danno
Succès et raretés (Collection "78 tours... et puis s'en vont")2017 · Альбом · Jacqueline Danno
L'amour et la guerre (Mono Version)2014 · Альбом · Jacqueline Danno
Chante la fête des mères (Mono Version)2014 · Альбом · Jacqueline Danno
Pour un mot (Mono Version)2014 · Альбом · Jacqueline Danno
Les mouettes de Saint-Malo (Mono Version)2014 · Альбом · Jacqueline Danno
L'île nue (Mono Version)2014 · Альбом · Jacqueline Danno
Tu t'en vas (Mono Version)2014 · Альбом · Jacqueline Danno
Mes frères (Mono Version)2014 · Альбом · Frida
Le manteau gris (Mono Version)2014 · Альбом · Jacqueline Danno
Voulez-vous multiplier avec nous par 3, 6, 9 : La table de multiplication en souriant (Mono Version)2014 · Сингл · Jacqueline Danno
Les mouettes de saint-malo (Mono Version)2014 · Альбом · Jacqueline Danno