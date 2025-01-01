Nicole Croisille - Vintage Sounds

2022 · Альбом · Nicole Croisille

Nicole croisille - souvenir

2021 · Альбом · Nicole Croisille

All the best

2021 · Альбом · Nicole Croisille

Nicole croisille - les débuts

2021 · Альбом · Nicole Croisille

Nicole Croisille Sings - The Masterpieces

2021 · Альбом · Nicole Croisille

Les plus belles années d'une vie

2019 · Сингл · Calogero

Les idoles des années 60 : Nicole Croisille, Vol. 1

2017 · Альбом · Nicole Croisille

Il était une fois... Nicole

2015 · Альбом · Nicole Croisille

Dieu merci elle m'aime aussi (Mono Version)

2014 · Альбом · Nicole Croisille

Ça tourne rond (Mono Version)

2014 · Альбом · Nicole Croisille

Tout ça dépend du gars (Mono Version)

2014 · Альбом · Nicole Croisille

J'oublie tout / Tu t' fais du cinéma (Mono Version)