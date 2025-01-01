О нас

Robert Cogoi

Robert Cogoi

Трек  ·  1965

Pardonnez-moi seigneur

Robert Cogoi

Исполнитель

Robert Cogoi

Трек Pardonnez-moi seigneur

#

Название

Альбом

1

Трек Pardonnez-moi seigneur

Pardonnez-moi seigneur

Robert Cogoi

Les années 60

2:43

Информация о правообладателе: YEYE records

Другие релизы артиста

Релиз Si un jour (Mono Version)
Si un jour (Mono Version)2014 · Альбом · Robert Cogoi
Релиз Pardonnez-moi seigneur / Donne-moi ta jeunesse (Mono Version)
Pardonnez-moi seigneur / Donne-moi ta jeunesse (Mono Version)2014 · Сингл · Robert Cogoi
Релиз Si un jour / Si je t'ai fait de la peine (Mono Version)
Si un jour / Si je t'ai fait de la peine (Mono Version)2014 · Сингл · Robert Cogoi
Релиз Pardonnez-moi Seigneur
Pardonnez-moi Seigneur2013 · Сингл · Robert Cogoi
Релиз Mes Premiers Grands Succès Vol.1
Mes Premiers Grands Succès Vol.11999 · Альбом · Robert Cogoi
Релиз Si un jour
Si un jour1962 · Альбом · Robert Cogoi
Релиз Si un jour / Si je t'ai fait de la peine
Si un jour / Si je t'ai fait de la peine1962 · Сингл · Robert Cogoi
Релиз Pardonnez-moi seigneur / Donne-moi ta jeunesse
Pardonnez-moi seigneur / Donne-moi ta jeunesse1962 · Сингл · Robert Cogoi

