Информация о правообладателе: Shami Media Group 3
Трек · 2015
I Am in Love
#
Название
Альбом
Другие релизы артиста
Swinging Sounds2023 · Альбом · Shelly Manne and His Men
Shelly Manne & His Men at The Black Hawk, Vol. 42023 · Альбом · Shelly Manne and His Men
Shelly Manne & His Men at The Black Hawk, Vol. 22023 · Альбом · Shelly Manne and His Men
Shelly Manne & His Men at The Black Hawk, Vol. 12023 · Альбом · Shelly Manne and His Men
Shelly Manne & His Men at The Black Hawk, Vol. 32023 · Альбом · Shelly Manne and His Men
The Gambit2023 · Альбом · Shelly Manne and His Men
Complete At the Black Hawk2021 · Альбом · Shelly Manne and His Men
Flapping Wings2020 · Альбом · Shelly Manne and His Men
I Could Have Danced All Night2020 · Альбом · Shelly Manne
Ascot Gavotte2018 · Альбом · Shelly Manne
Remastered Hits2018 · Альбом · Bill Evans
Rooftop Storys2018 · Альбом · Shelly Manne and His Men