Информация о правообладателе: Shami Media Group 3

Другие релизы артиста

Релиз Swinging Sounds
Swinging Sounds2023 · Альбом · Shelly Manne and His Men
Релиз Shelly Manne & His Men at The Black Hawk, Vol. 4
Shelly Manne & His Men at The Black Hawk, Vol. 42023 · Альбом · Shelly Manne and His Men
Релиз Shelly Manne & His Men at The Black Hawk, Vol. 2
Shelly Manne & His Men at The Black Hawk, Vol. 22023 · Альбом · Shelly Manne and His Men
Релиз Shelly Manne & His Men at The Black Hawk, Vol. 1
Shelly Manne & His Men at The Black Hawk, Vol. 12023 · Альбом · Shelly Manne and His Men
Релиз Shelly Manne & His Men at The Black Hawk, Vol. 3
Shelly Manne & His Men at The Black Hawk, Vol. 32023 · Альбом · Shelly Manne and His Men
Релиз The Gambit
The Gambit2023 · Альбом · Shelly Manne and His Men
Релиз Complete At the Black Hawk
Complete At the Black Hawk2021 · Альбом · Shelly Manne and His Men
Релиз Flapping Wings
Flapping Wings2020 · Альбом · Shelly Manne and His Men
Релиз I Could Have Danced All Night
I Could Have Danced All Night2020 · Альбом · Shelly Manne
Релиз Ascot Gavotte
Ascot Gavotte2018 · Альбом · Shelly Manne
Релиз Remastered Hits
Remastered Hits2018 · Альбом · Bill Evans
Релиз Rooftop Storys
Rooftop Storys2018 · Альбом · Shelly Manne and His Men

