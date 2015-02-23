Информация о правообладателе: BNF Collection
Hamlet, Act IV: "Et maintenant écoutez ma chanson" (Ophélie)
Другие релизы артиста
Bellini - beatrice di tenda2024 · Сингл · Joan Sutherland
Bellini - Norma2024 · Сингл · Joan Sutherland
Verdi - La traviata2024 · Сингл · Joan Sutherland
Verdi - La traviata2024 · Сингл · Orchestra Del Maggio Musicale Fiorentino
Georg Friedrich Händel: Acis and Galatea2023 · Сингл · The St. Anthony Singers
Two Songs Recitals2023 · Сингл · Richard Bonynge
Georg Friedrich Händel: Rodelinda2023 · Сингл · Patricia Kern
Mozart · Don Giovanni2023 · Сингл · Eberhard Waechter
Donizetti · Lucia di Lammermoor2023 · Сингл · Joan Sutherland
Bellini · la sonnambula2023 · Сингл · Joan Sutherland
Mozart: Don Giovanni, K. 5272022 · Сингл · Philharmonia Orchestra and Chorus
Romantic French Arias2022 · Альбом · Joan Sutherland