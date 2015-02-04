О нас

Информация о правообладателе: BNF Collection

Другие релизы артиста

Релиз Quatuor Pour La Fin Des Temps (Remastered)
Quatuor Pour La Fin Des Temps (Remastered)2023 · Альбом · Olivier Messiaen
Релиз Olivier Messiaen: Quatuor Pour La Fin Du Temps
Olivier Messiaen: Quatuor Pour La Fin Du Temps2021 · Сингл · Olivier Messiaen
Релиз Boismortier: Sonates, Op. 50 Nos. 2 & 6 (Mono Version)
Boismortier: Sonates, Op. 50 Nos. 2 & 6 (Mono Version)2016 · Альбом · Jean Pasquier
Релиз Fauré: Quatuor avec piano No. 1, Op. 15 (Mono Version)
Fauré: Quatuor avec piano No. 1, Op. 15 (Mono Version)2015 · Сингл · Marguerite Long
Релиз Bach: Sonates pour violoncelle et clavecin Nos. 1 & 3 (Mono Version)
Bach: Sonates pour violoncelle et clavecin Nos. 1 & 3 (Mono Version)2015 · Альбом · Etienne Pasquier
Релиз Bach: Fugue pour violon, BWV 1026, Sonate pour violoncelle No. 2, BWV 1028 & Sonate en trio, BWV 1038 (Mono Version)
Bach: Fugue pour violon, BWV 1026, Sonate pour violoncelle No. 2, BWV 1028 & Sonate en trio, BWV 1038 (Mono Version)2015 · Альбом · Etienne Pasquier
Релиз Fauré: Quatuor pour piano et cordes No. 2, Op. 45 (Mono Version)
Fauré: Quatuor pour piano et cordes No. 2, Op. 45 (Mono Version)2015 · Сингл · Jean Francaix
Релиз Couperin: Les nations & Les goûts-réünis, extraits (Stereo Version)
Couperin: Les nations & Les goûts-réünis, extraits (Stereo Version)2015 · Альбом · Jean-Pierre Rampal
Релиз Marais: Troisième suite du premier livre de pièces de viole, extraits (Mono Version)
Marais: Troisième suite du premier livre de pièces de viole, extraits (Mono Version)2015 · Альбом · Etienne Pasquier
Релиз Beethoven: Trio pour cordes, Op. 9, No. 1 & Sérénade, Op. 8 (Mono Version)
Beethoven: Trio pour cordes, Op. 9, No. 1 & Sérénade, Op. 8 (Mono Version)2014 · Альбом · Jean Pasquier
Релиз Mozart: Concerto pour flûte et harpe, Sonate pour violon et piano No. 32 & Duo pour basson et violoncelle (Mono Version)
Mozart: Concerto pour flûte et harpe, Sonate pour violon et piano No. 32 & Duo pour basson et violoncelle (Mono Version)2013 · Альбом · Pierre Jamet
Релиз Messiaen: Quatuor Pour la Fin du Temps (Inspiré du livre des révélations, chapitre 10)
Messiaen: Quatuor Pour la Fin du Temps (Inspiré du livre des révélations, chapitre 10)2012 · Альбом · Olivier Messiaen

Похожие артисты

Etienne Pasquier
Артист

Etienne Pasquier

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож