Трек  ·  2013

Chitarra romana

Трек Chitarra romana

1

Трек Chitarra romana

Chitarra romana

Carlo Buti

Ricordando Firenze

3:18

Информация о правообладателе: Nuova Canaria

Другие релизы артиста

Релиз Latino Caliente: Зажигательные ритмы Латино
Latino Caliente: Зажигательные ритмы Латино2025 · Альбом · Carlo Buti
Релиз Faccetta Nera
Faccetta Nera2025 · Альбом · Carlo Buti
Релиз Voglio Cantar L'amore - Vol. 1
Voglio Cantar L'amore - Vol. 12021 · Альбом · Carlo Buti
Релиз Firenze Sogna
Firenze Sogna2020 · Альбом · Carlo Buti
Релиз Hablame de Ti
Hablame de Ti2017 · Альбом · Carlo Buti
Релиз Disco de Oro: Carlo Buti
Disco de Oro: Carlo Buti2017 · Альбом · Carlo Buti
Релиз I grandi successi originali
I grandi successi originali2016 · Альбом · Carlo Buti
Релиз Lili marlen (Canzone della lanterna)
Lili marlen (Canzone della lanterna)2016 · Сингл · Carlo Buti
Релиз Amapola
Amapola2016 · Сингл · Carlo Buti
Релиз Carlo Buti: His Best Tangos (1934-1951)
Carlo Buti: His Best Tangos (1934-1951)2015 · Альбом · Carlo Buti
Релиз World's Novelty Champions: Carlo Buti
World's Novelty Champions: Carlo Buti2015 · Альбом · Carlo Buti
Релиз Verde Luna
Verde Luna2015 · Альбом · Carlo Buti

Похожие артисты

Carlo Buti
Артист

Carlo Buti

Александр Вертинский
Артист

Александр Вертинский

Вадим Козин
Артист

Вадим Козин

Maria Callas
Артист

Maria Callas

José Carreras
Артист

José Carreras

Ниязи
Артист

Ниязи

Jo Moutet et son orchestre
Артист

Jo Moutet et son orchestre

Владимир Терлецкий
Артист

Владимир Терлецкий

Mario Lanza
Артист

Mario Lanza

Александр Орлов
Артист

Александр Орлов

Надежда Обухова
Артист

Надежда Обухова

Виталий Гнутов
Артист

Виталий Гнутов

Charles Trenet
Артист

Charles Trenet