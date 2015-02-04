О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Brava HitMakers

Brava HitMakers

Трек  ·  2015

Quedate Con Ella (In The Style Of Natalia Jimenez) [Tribute Version]

Brava HitMakers

Исполнитель

Brava HitMakers

Трек Quedate Con Ella (In The Style Of Natalia Jimenez) [Tribute Version]

#

Название

Альбом

1

Трек Quedate Con Ella (In The Style Of Natalia Jimenez) [Tribute Version]

Quedate Con Ella (In The Style Of Natalia Jimenez) [Tribute Version]

Brava HitMakers

Quedate con Ella - Tribute to Natalia Jimenez - EP

3:50

Текст песни

Vuelves borracho al amanecer, se que has dormido con esa mujer lo echaste a perder

Que tendrá ella que no tenga yo, si tu casita es un nido de amor ya se lo que paso

Yo no plancho, ni barro, ni voy por cigarros ni tiendo la ropa ni lavo cacharros que otra aguante este maltrato Ya no puedo mas...

Quédate con ellaporque es muy aplicada que planche tus camisas, que te acompañe a misa, que te haga las tostadas

Quédate con ella ya vete pa su casa y pídele paella, pa ver si a ella el arroz se le pasa

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Brava HitMakers

Другие релизы артиста

Релиз Despacito - Tribute To Luis Fonsi Ft. Daddy Yankee
Despacito - Tribute To Luis Fonsi Ft. Daddy Yankee2017 · Альбом · Brava HitMakers
Релиз Bailame - Tribute To Nacho
Bailame - Tribute To Nacho2017 · Альбом · Brava HitMakers
Релиз La Rompe Corazones - Tribute To Daddy Yankee Ft. Ozuna
La Rompe Corazones - Tribute To Daddy Yankee Ft. Ozuna2017 · Альбом · Brava HitMakers
Релиз Mi Gente - Tribute To J Balvin & Willy William
Mi Gente - Tribute To J Balvin & Willy William2017 · Сингл · Brava HitMakers
Релиз Cuatro Babys - Tribute To Maluma Ft. Noriel, Bryant Myers & Juhn
Cuatro Babys - Tribute To Maluma Ft. Noriel, Bryant Myers & Juhn2017 · Альбом · Brava HitMakers
Релиз Me Rehúso - Tribute To Danny Ocean
Me Rehúso - Tribute To Danny Ocean2017 · Альбом · Brava HitMakers
Релиз Traicionera - Tribute To Sebastian Yatra
Traicionera - Tribute To Sebastian Yatra2017 · Альбом · Brava HitMakers
Релиз Safari - Tribute To J Balvin Ft. Pharrell Williams
Safari - Tribute To J Balvin Ft. Pharrell Williams2017 · Альбом · Brava HitMakers
Релиз Por Fin Te Encontré - Tribute To Cali y el Dandee
Por Fin Te Encontré - Tribute To Cali y el Dandee2017 · Альбом · Brava HitMakers
Релиз Me Soltaste - Tribute To Jesse y Joy
Me Soltaste - Tribute To Jesse y Joy2017 · Сингл · Brava HitMakers
Релиз Subeme la Radio - Tribute To Enrique Iglesias
Subeme la Radio - Tribute To Enrique Iglesias2017 · Альбом · Brava HitMakers
Релиз Vente Pa'Ca - (Acoustic Version) Tribute To Ricky Martin Ft. Maluma - Ep
Vente Pa'Ca - (Acoustic Version) Tribute To Ricky Martin Ft. Maluma - Ep2016 · Альбом · Brava HitMakers

Похожие артисты

Brava HitMakers
Артист

Brava HitMakers

Luis Fonsi
Артист

Luis Fonsi

Karol G
Артист

Karol G

Farruko
Артист

Farruko

Rauw Alejandro
Артист

Rauw Alejandro

Alejandro Sanz
Артист

Alejandro Sanz

Wyclef Jean
Артист

Wyclef Jean

Romeo Santos
Артист

Romeo Santos

Manuel Turizo
Артист

Manuel Turizo

Carlos Vives
Артист

Carlos Vives

Juan Magán
Артист

Juan Magán

Cláudia Leitte
Артист

Cláudia Leitte

Carlos Baute
Артист

Carlos Baute