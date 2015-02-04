Трек · 2015
Quedate Con Ella (In The Style Of Natalia Jimenez) [Tribute Version]
Информация о правообладателе: Brava HitMakers
Текст песни
Vuelves borracho al amanecer, se que has dormido con esa mujer lo echaste a perder
Que tendrá ella que no tenga yo, si tu casita es un nido de amor ya se lo que paso
Yo no plancho, ni barro, ni voy por cigarros ni tiendo la ropa ni lavo cacharros que otra aguante este maltrato Ya no puedo mas...
Quédate con ellaporque es muy aplicada que planche tus camisas, que te acompañe a misa, que te haga las tostadas
Quédate con ella ya vete pa su casa y pídele paella, pa ver si a ella el arroz se le pasa
