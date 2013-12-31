Информация о правообладателе: Ha. Ha. Ha. Recordings
Трек · 2013
PaRap
Контент 18+
Другие релизы артиста
Timp, Unde Ma Duci?2025 · Сингл · Loredana
Hater2025 · Сингл · Adda
Lumea n-ar mai fi2025 · Сингл · Cabron
Ninja2024 · Сингл · Puya
Cerule2024 · Сингл · Olivia Addams
Momentu’2024 · Сингл · Petra
Momentu' (Radio Edit)2024 · Сингл · Petra
Printi sau cersetori2024 · Сингл · IRIS - Cristi Minculescu Valter & Boro
Top Top Top2024 · Сингл · Bibanu
Pânzele albe2023 · Сингл · Raluka
Barca2023 · Сингл · Cabron
Chef de iubit2023 · Сингл · Speak