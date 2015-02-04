Информация о правообладателе: Collectors Series
Трек · 2015
Pappis Wiegenlied
#
Название
Альбом
Другие релизы артиста
30 Große Erfolge2021 · Альбом · Heinz Erhardt
Baby, It's Cold Outside2020 · Альбом · Leitung Werner Müller
Rumba-Anna2020 · Альбом · Evelyn Künneke
Das Leben von Heinz Erhardt2014 · Альбом · Heinz Erhardt
Zeller: Der Vogelhändler2014 · Альбом · Kölner Rundfunk-Orchester
Mein Leben2013 · Альбом · Heinz Erhardt
Blödelnd Durch Den Ernst Der Zeit2012 · Альбом · Heinz Erhardt
Das kommt nicht wieder2012 · Альбом · Heinz Erhardt
Hämmerchen-Polka2012 · Сингл · Heinz Erhardt
Heinz Erhardt - Noch’n Lied (Original Recordings)2011 · Альбом · Heinz Erhardt
Blas Mal Auf Dem Kamm2009 · Альбом · Heinz Erhardt
100 Jahre Heinz Erhardt - Das Beste2009 · Альбом · Heinz Erhardt