Информация о правообладателе: Collectors Series
Трек · 2015
Man müßte nochmal zwanzig sein
#
Название
Альбом
Другие релизы артиста
Es singt und klingt zur Weihnachtszeit2022 · Альбом · Willy Schneider
Einmal am Rhein - Ein Potpourri der schönsten Willi-Ostermann-Melodien2022 · Сингл · Willy Schneider
Schütt' die Sorgen in ein Gläschen Wein2022 · Сингл · Willy Schneider
Willy Schneider singt fröhliche Lieder vom Rhein2022 · Сингл · Willy Schneider
Glückliche Reise ins Operettenland - Ein Edward Künneke-Potpourri2021 · Сингл · Anny Schlemm
Meine Lieblingsschlager2021 · Альбом · Willy Schneider
Die größten Hits von Willy Schneider2020 · Альбом · Willy Schneider
Karneval anno dazumal: Kölsche Leedcher vum Willi Ostermann2020 · Альбом · Jupp Schmitz
Schlagernostalgie2020 · Альбом · Willy Schneider
Träume der Vergangenheit2020 · Альбом · Willy Schneider
Golden Star Collection2020 · Альбом · Willy Schneider
Als die Schlager laufen lernten2020 · Альбом · Willy Schneider