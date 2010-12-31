Информация о правообладателе: Discos Denver
Трек · 2010
Fuiste Lo Mejor
#
Название
Альбом
Другие релизы артиста
Mariquilla (Remastered)2023 · Альбом · Josè Luis
Destinos paralelos2021 · Альбом · Josè Luis
Mariquilla (Remastered)2021 · Альбом · Josè Luis
Mi Loca2019 · Сингл · Josè Luis
Uff Me Encantas2019 · Сингл · Josè Luis
Canto Alegre2019 · Альбом · Josè Luis
La Cumbia del Cuervo2019 · Альбом · Josè Luis
Guitarra Mágica (Remastered)2018 · Альбом · Josè Luis
José Luis y Su Guitarra - Grandes Éxitos2017 · Альбом · Josè Luis
Loco2017 · Сингл · Josè Luis
16 Corridos y Canciones2016 · Альбом · Josè Luis
La Canción de Nosotros2016 · Сингл · Josè Luis