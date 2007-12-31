duygularım darmadağın sevdam böyle yarım kaldı

bir kitapsız, bir vicdansız beni bu hallare saldı

sevme gönlüm, sevme artık buda sana bir ders olsun

böyle bir aşk, böyle bir sevda olmaz olsun, olmaz olsun

lanet olsun, lanet olsun seni böyle sevdiğime