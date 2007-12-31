Трек · 2007
Antebin Hamamları
Информация о правообладателе: ÖZDEMİR PLAK
Текст песни
Antepin hamamları sallanır külhanları
Hoşgör mahallesinin dip dibedir damları
Çiğ köftenin adına baklavanın tadına
