Информация о правообладателе: Topline Music Company Limited

Другие релизы артиста

Релиз สาวส่าลืมสรภัญญ์
สาวส่าลืมสรภัญญ์2014 · Альбом · แดง จิตกร
Релиз สุขสันต์วันคิดฮอด
สุขสันต์วันคิดฮอด2010 · Альбом · แดง จิตกร
Релиз งามข้ามปี
งามข้ามปี2009 · Альбом · แดง จิตกร
Релиз ห่วงเจ้า...สาวโรงงาน
ห่วงเจ้า...สาวโรงงาน2008 · Альбом · แดง จิตกร
Релиз สักวาหน้าหนาว
สักวาหน้าหนาว2007 · Альбом · แดง จิตกร
Релиз พี่แดงคนเดิม, Vol. 14
พี่แดงคนเดิม, Vol. 142005 · Альбом · แดง จิตกร
Релиз คึดฮอดบ้านเฮาเนาะ, Vol. 13
คึดฮอดบ้านเฮาเนาะ, Vol. 132004 · Альбом · แดง จิตกร
Релиз ขอเป็นอะไหล่รัก, Vol. 12
ขอเป็นอะไหล่รัก, Vol. 122003 · Альбом · แดง จิตกร
Релиз บอกอ้ายได้บ่ ชุด, Vol. 11
บอกอ้ายได้บ่ ชุด, Vol. 112002 · Альбом · แดง จิตกร

