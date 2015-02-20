О нас

Информация о правообладателе: 104pro Media

Другие релизы артиста

Релиз Evergreens
Evergreens2018 · Альбом · Various Artists
Релиз Schellack Schätze: Treasures on 78 RPM from Berlin, Europe, and the World, Vol. 1 (Remastered 2018)
Schellack Schätze: Treasures on 78 RPM from Berlin, Europe, and the World, Vol. 1 (Remastered 2018)2018 · Альбом · Various Artists
Релиз Immortal Voices of German Radio: Erwin Hartung – Fang's Fröhlich An! (Remastered 2018)
Immortal Voices of German Radio: Erwin Hartung – Fang's Fröhlich An! (Remastered 2018)2018 · Альбом · Walter Schütze
Релиз J. Strauss II & Ziehrer: Valses (Mono Version)
J. Strauss II & Ziehrer: Valses (Mono Version)2015 · Сингл · Adalbert Lutter
Релиз Strauss: 4 Valses (Mono Version)
Strauss: 4 Valses (Mono Version)2015 · Сингл · Adalbert Lutter
Релиз The Golden Age of Light Music: More Gems from the 1930s
The Golden Age of Light Music: More Gems from the 1930s2015 · Альбом · Various Artists
Релиз Gold Masters: Adalbert Lutter, Vol. 1
Gold Masters: Adalbert Lutter, Vol. 12014 · Альбом · Adalbert Lutter
Релиз Hit Wonder: Adalbert Lutter, Vol. 1
Hit Wonder: Adalbert Lutter, Vol. 12014 · Альбом · Adalbert Lutter
Релиз Es gibt nur ein Berlin … Die Lieder von Willi Kollo in Originalaufnahmen (1927-1946)
Es gibt nur ein Berlin … Die Lieder von Willi Kollo in Originalaufnahmen (1927-1946)2013 · Альбом · Willi Kollo
Релиз Heimat, deine Sterne: Lieder und Melodien von Werner Bochmann, Vol. 1 (1933-1943)
Heimat, deine Sterne: Lieder und Melodien von Werner Bochmann, Vol. 1 (1933-1943)2013 · Альбом · Werner Bochmann
Релиз Wilhelm Strienz singt und bekannte Orchester spielen Lieder und Melodien von Werner Bochmann, Vol. 3 (1938-1958)
Wilhelm Strienz singt und bekannte Orchester spielen Lieder und Melodien von Werner Bochmann, Vol. 3 (1938-1958)2013 · Альбом · Werner Bochmann
Релиз "Ich hab' das Fräulein Helen baden seh'n"Die besten Hits von Fred Raymond im Originalsound, Vol. 1 (1925-1942)
"Ich hab' das Fräulein Helen baden seh'n"Die besten Hits von Fred Raymond im Originalsound, Vol. 1 (1925-1942)2013 · Альбом · Fred Raymond

