The Stone Roses

The Stone Roses

Трек  ·  2015

We Will Rock You

The Stone Roses

Исполнитель

The Stone Roses

Трек We Will Rock You

#

Название

Альбом

1

Трек We Will Rock You

We Will Rock You

The Stone Roses

Mad Album, All the Music... Hits!

2:00

Текст песни

Buddy you're a boy make a big noise

Playin' in the street

Gonna be a big man some day

You got mud on yo' face

You big disgrace

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Jora Music

