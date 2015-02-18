Информация о правообладателе: BNF Collection
Трек · 2015
Danses slaves, Op. 46, B. 83: No. 7 in C Minor, Skocná. Allegro assai
Другие релизы артиста
Weber · Der Freischütz2024 · Сингл · Berliner Philharmoniker
Gluck · iphigenie auf tauris2023 · Сингл · Hilde Zadek
Richard Wagner: Die Walküre (Live Recording 27/04/1955 Gran Teatre del Liceu)2023 · Альбом · Joseph Keilberth
Richard Wagner : Die Walküre2023 · Альбом · Рихард Вагнер
Vesperae solennes de confessore KV 339, Piano Concerto No. 17 KV 453, Symphony No. 1 KV 162023 · Альбом · Wolfgang Amadeus Mozart
Carl Maria von Weber: Der Freischütz (Complete Recording)2023 · Альбом · Carl Maria von Weber
Top classical music, Vol. 12022 · Сингл · Joseph Keilberth
Kaminski, Schwarz-Schilling, & Höller: Orchestra Works2022 · Альбом · Joseph Keilberth
Schubert: Symphony NO. 6, D. 5892022 · Альбом · Franz Schubert
Mozart: Eine kleine Nachtmusik, K.5252022 · Альбом · Wolfgang Amadeus Mozart
Wagner: Siegfried, WWV 86C & Parsifal, WWV 111 (Excerpts) [Live]2022 · Альбом · Рихард Вагнер
Giacomo Puccini Szenen2022 · Сингл · Maria Cebotari