Manchmal in meinen Träumen

2021 · Альбом · Freddy Quinn

La Paloma

2021 · Сингл · Freddy Quinn

Remastered Hits

2021 · Альбом · Freddy Quinn

Schlagernostalgie

2020 · Альбом · Freddy Quinn

Wenn die Sehnsucht nicht wär

2020 · Альбом · Freddy Quinn

Heimweh

2020 · Альбом · Freddy Quinn

Die größten Hits von Freddy Quinn

2020 · Альбом · Freddy Quinn

Himmelblaue Serenade

2020 · Альбом · Gerhard Wendland

Mandolinen und Mondschein

2020 · Альбом · Gerhard Wendland

Mein Schiff heißt Heimweh

2020 · Альбом · Hazy Osterwald Sextett

Über alle sieben Meere

2020 · Альбом · Old Merry Tale Jazzband

Das Lied vom alten Plattenschrank