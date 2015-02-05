О нас

Информация о правообладателе: BNF Collection

Другие релизы артиста

Релиз Schubert
Schubert2024 · Альбом · Franz Schubert
Релиз Schubert: Piano Sonata No. 18 in G Major, D. 894: III. Menuetto. Allegro moderato
Schubert: Piano Sonata No. 18 in G Major, D. 894: III. Menuetto. Allegro moderato2024 · Сингл · Franz Schubert
Релиз Frédéric Chopin: Piano Concerto No.1 (1960)
Frédéric Chopin: Piano Concerto No.1 (1960)2024 · Сингл · Maurizio Pollini
Релиз Chopin: Piano Concerto No.1 in E minor Op.11
Chopin: Piano Concerto No.1 in E minor Op.112024 · Сингл · Paul Kletzky
Релиз Chopin: Piano Concerto No.1 in E Minor Op.11
Chopin: Piano Concerto No.1 in E Minor Op.112024 · Сингл · Paul Kletzky
Релиз Beethoven: The Last Three Sonatas, Opp. 109-111
Beethoven: The Last Three Sonatas, Opp. 109-1112020 · Сингл · Maurizio Pollini
Релиз Beethoven: Piano Sonata No. 31 in A-Flat Major, Op. 110: 3a. Adagio ma non troppo
Beethoven: Piano Sonata No. 31 in A-Flat Major, Op. 110: 3a. Adagio ma non troppo2020 · Сингл · Maurizio Pollini
Релиз Beethoven: Piano Sonata No. 30 in E Major, Op. 109: 1. Vivace, ma non troppo - Adagio espressivo
Beethoven: Piano Sonata No. 30 in E Major, Op. 109: 1. Vivace, ma non troppo - Adagio espressivo2020 · Сингл · Maurizio Pollini
Релиз Chopin: Nocturnes, Mazurkas, Berceuse, Sonata, Opp. 55-58
Chopin: Nocturnes, Mazurkas, Berceuse, Sonata, Opp. 55-582019 · Сингл · Maurizio Pollini
Релиз Chopin: Nocturne in F Minor, Op. 55: 1. Andante
Chopin: Nocturne in F Minor, Op. 55: 1. Andante2019 · Сингл · Maurizio Pollini
Релиз Debussy: Préludes II
Debussy: Préludes II2018 · Сингл · Maurizio Pollini
Релиз Debussy: Préludes - Book 2, L. 123, 1. Brouillards
Debussy: Préludes - Book 2, L. 123, 1. Brouillards2018 · Сингл · Maurizio Pollini

Похожие артисты

Maurizio Pollini
Артист

Maurizio Pollini

Frédéric Chopin
Артист

Frédéric Chopin

郎朗
Артист

郎朗

Claude Debussy
Артист

Claude Debussy

Сергей Рахманинов
Артист

Сергей Рахманинов

German Kitkin
Артист

German Kitkin

Valentina Lisitsa
Артист

Valentina Lisitsa

Jean-Yves Thibaudet
Артист

Jean-Yves Thibaudet

Alice Sara Ott
Артист

Alice Sara Ott

Inger Sodergren
Артист

Inger Sodergren

Михаил Васильевич Плетнев
Артист

Михаил Васильевич Плетнев

Daniil Trifonov
Артист

Daniil Trifonov

Seong-Jin Cho
Артист

Seong-Jin Cho