Информация о правообладателе: BNF Collection

Другие релизы артиста

Релиз Bruckner - Symphony No.5
Bruckner - Symphony No.52024 · Сингл · Eugen Jochum
Релиз Chopin: Piano Concerto No. 2 in F Minor, Op. 21
Chopin: Piano Concerto No. 2 in F Minor, Op. 212024 · Сингл · Eugen Jochum
Релиз Richard Wagner: Die Meistersinger von Nürnberg
Richard Wagner: Die Meistersinger von Nürnberg2023 · Сингл · Chor der Bayerischen Staatsoper
Релиз Verdi: Messa da Requiem (Live)
Verdi: Messa da Requiem (Live)2023 · Альбом · Giuseppe Verdi
Релиз A Great Conductor Trio - Jochum - Böhm - Szell
A Great Conductor Trio - Jochum - Böhm - Szell2022 · Альбом · George Szell
Релиз Grieg: Piano Concerto in A minor, Op. 16 by Emil Gilels
Grieg: Piano Concerto in A minor, Op. 16 by Emil Gilels2022 · Альбом · Concertgebouw Orkest
Релиз Orff: Carmina Burana 'Cantiones profanae cantoribus et choris cantandae'
Orff: Carmina Burana 'Cantiones profanae cantoribus et choris cantandae'2022 · Альбом · Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks
Релиз Bruckner by Eugen Jochum: Symphonies Nos.4,6,7,8
Bruckner by Eugen Jochum: Symphonies Nos.4,6,7,82021 · Альбом · Concertgebouw Orkest
Релиз Bruckner: Symphony No. 4 Romantic
Bruckner: Symphony No. 4 Romantic2021 · Альбом · Hamburger Orchestra
Релиз Anton Bruckner - Spiritual Interpretations: Symphony No. 8
Anton Bruckner - Spiritual Interpretations: Symphony No. 82021 · Альбом · Sächsische Staatskapelle Dresden
Релиз Eugen Jochum - The Choral Recordings on Philips
Eugen Jochum - The Choral Recordings on Philips2021 · Сингл · Koninklijk Concertgebouworkest
Релиз Eugen Jochum - The Choral Recordings on Philips
Eugen Jochum - The Choral Recordings on Philips2021 · Сингл · Eugen Jochum

Похожие артисты

Eugen Jochum
Артист

Eugen Jochum

Herman Krebbers
Артист

Herman Krebbers

Ruth Holton, Sytse Buwalda, Holland Boys Choir, Netherlands Bach Collegium & Pieter Jan Leusink
Артист

Ruth Holton, Sytse Buwalda, Holland Boys Choir, Netherlands Bach Collegium & Pieter Jan Leusink

Piero Campolonghi
Артист

Piero Campolonghi

Andrew Wan
Артист

Andrew Wan

Prague Philharmonic Orchestra
Артист

Prague Philharmonic Orchestra

Miklós Rózsa
Артист

Miklós Rózsa

Gianandrea Gavazzeni
Артист

Gianandrea Gavazzeni

Pariis Conservatory Orchestra
Артист

Pariis Conservatory Orchestra

Jeanne Lamon
Артист

Jeanne Lamon

Er-Gene Kahng
Артист

Er-Gene Kahng

I Solisti Italiani
Артист

I Solisti Italiani

Martti Talvela
Артист

Martti Talvela