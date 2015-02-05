О нас

Информация о правообладателе: BNF Collection

Другие релизы артиста

Релиз Huit Concertos : Vivaldi & Boismortier
Huit Concertos : Vivaldi & Boismortier2024 · Сингл · Ensemble Instrumental La Follia
Релиз Vivaldi: L'œuvre pour flûte et orchestre, vol. 2
Vivaldi: L'œuvre pour flûte et orchestre, vol. 22022 · Альбом · Jean-Pierre Rampal
Релиз Mozart: Concertos, Andante et Rondo pour flûte et orchestre
Mozart: Concertos, Andante et Rondo pour flûte et orchestre2022 · Альбом · Jean-Pierre Rampal
Релиз Telemann: Sonates pour flûte et clavecin
Telemann: Sonates pour flûte et clavecin2022 · Альбом · Robert Veyron Lacroix
Релиз Handel: Flute Sonatas
Handel: Flute Sonatas2022 · Альбом · Jean-Pierre Rampal
Релиз Vivaldi: L'œuvre pour flûte et orchestre, vol. 1
Vivaldi: L'œuvre pour flûte et orchestre, vol. 12022 · Альбом · Jean-Pierre Rampal
Релиз Mozart: Concerto for Flute and Harp & Clarinet Concerto
Mozart: Concerto for Flute and Harp & Clarinet Concerto2022 · Альбом · Lily Laskine
Релиз The Flute Master
The Flute Master2022 · Альбом · Jean-Pierre Rampal
Релиз Concertos italiens pour flûte: Sammartini, Martini, Galuppi, Pergolesi & Tartini
Concertos italiens pour flûte: Sammartini, Martini, Galuppi, Pergolesi & Tartini2021 · Альбом · Jean-Pierre Rampal
Релиз Penderecki: Concerto for Flute and Chamber Orchestra - Mozart: Andante for Flute and Orchestra - Sondheim: Goodbye for Now
Penderecki: Concerto for Flute and Chamber Orchestra - Mozart: Andante for Flute and Orchestra - Sondheim: Goodbye for Now2021 · Сингл · Jean-Pierre Rampal
Релиз Mozart: Flute Quartets Nos. 1 & 4
Mozart: Flute Quartets Nos. 1 & 42018 · Альбом · Wolfgang Amadeus Mozart
Релиз Sonata per flauto, viola e arpa
Sonata per flauto, viola e arpa2016 · Альбом · Pierre Pasquier

