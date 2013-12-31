О нас

Nazia Iqbal

Nazia Iqbal

Трек  ·  2013

Starge Ka Raporta Sharam Ma Kawa

Nazia Iqbal

Исполнитель

Nazia Iqbal

Трек Starge Ka Raporta Sharam Ma Kawa

#

Название

Альбом

1

Трек Starge Ka Raporta Sharam Ma Kawa

Starge Ka Raporta Sharam Ma Kawa

Nazia Iqbal

Ma Sara Deera Meena Okra, Vol. 311

7:14

Информация о правообладателе: K Records.

Другие релизы артиста

Релиз Kali Ta Na Razey
Kali Ta Na Razey2024 · Сингл · Nazia Iqbal
Релиз Sta Pa Muhabbat Ki
Sta Pa Muhabbat Ki2024 · Сингл · Nazia Iqbal
Релиз Da Ghrona Ghrona Pukhtonistan De
Da Ghrona Ghrona Pukhtonistan De2024 · Сингл · Nazia Iqbal
Релиз Jinakay Dale Dale Raghle
Jinakay Dale Dale Raghle2024 · Сингл · Nazia Iqbal
Релиз Awal Ba Kala Kala Gham Wo
Awal Ba Kala Kala Gham Wo2024 · Сингл · Nazia Iqbal
Релиз Sta Jadugare Khanda Sa Kane Pa Ma Okrale
Sta Jadugare Khanda Sa Kane Pa Ma Okrale2024 · Сингл · Nazia Iqbal
Релиз Mazigare De Starge Ma Torawa
Mazigare De Starge Ma Torawa2024 · Сингл · Nazia Iqbal
Релиз Zulfe Zulfe
Zulfe Zulfe2024 · Сингл · Nazia Iqbal
Релиз Zra Me Sta Da Stargo
Zra Me Sta Da Stargo2024 · Сингл · Nazia Iqbal
Релиз Zra Dey zama Waray
Zra Dey zama Waray2024 · Сингл · Nazia Iqbal
Релиз Pa Muhabat Zama Eman De
Pa Muhabat Zama Eman De2024 · Сингл · Nazia Iqbal
Релиз Yara Thank You
Yara Thank You2024 · Сингл · Nazia Iqbal

Похожие артисты

Nazia Iqbal
Артист

Nazia Iqbal

Shabnam Suraya
Артист

Shabnam Suraya

Janatullo Abdulloev
Артист

Janatullo Abdulloev

Sarvinoz Yusufi
Артист

Sarvinoz Yusufi

Mir Maftoon
Артист

Mir Maftoon

Zaynura Pulodova
Артист

Zaynura Pulodova

Payal Dev
Артист

Payal Dev

Nazir khara
Артист

Nazir khara

Najim Nawabi
Артист

Najim Nawabi

Munisa Boboeva
Артист

Munisa Boboeva

Cristi Dules
Артист

Cristi Dules

Altamash Faridi
Артист

Altamash Faridi

Soyibjon Niyozov
Артист

Soyibjon Niyozov