Информация о правообладателе: Cinevox Record
Трек · 2015
Tripoli (Colonna sonora del film "Superfantagenio")
Название
Альбом
Другие релизы артиста
Flaminia2024 · Альбом · Fabio Frizzi
Fear In the Town of the Living Dead2011 · Альбом · Fabio Frizzi
Sette note in nero2011 · Альбом · Franco Bixio
O.S.T. Non lasciamoci più (1 & 2)2010 · Альбом · Fabio Frizzi
Fratelli Benvenuti (Colonna sonora originale della serie TV)2010 · Альбом · Fabio Frizzi
La fine dell'innocenza2010 · Сингл · Franco Bixio
Le avventure e gli amori di Scaramouche2010 · Сингл · Franco Bixio
Il secondo tragico Fantozzi (The Second Tragic Fantozzi)2010 · Сингл · Franco Bixio
Sella d'argento (Silver Saddle)2010 · Альбом · Franco Bixio
Vai Gorilla2010 · Сингл · Franco Bixio
O.S.T. Stiamo bene insieme2009 · Альбом · Fabio Frizzi
O.S.T. Cenci in Cina2009 · Альбом · Fabio Frizzi