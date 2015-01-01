Информация о правообладателе: Cinevox Record
Трек · 2015
Dixieband (Colonna sonora del film "Amico stammi lontano almeno un palmo")
Другие релизы артиста
La poliziotta (Original Motion Picture Soundtrack) [Remastered]2024 · Альбом · Gianni Ferrio
L'uomo senza memoria (Original Motion Picture Soundtrack) [Remastered]2024 · Альбом · Gianni Ferrio
Homage: Piero Piccioni Symphonic Soundtracks (Live in Rome) [2021 Remaster]2021 · Альбом · Roma Sinfonietta
Cristo si e' fermato a Eboli (Live in Rome) [2021 Remaster]2021 · Сингл · Roma Sinfonietta
Amore amore amore (Live in Rome) [2021 Remaster]2021 · Сингл · Roma Sinfonietta
Il volo di Teo2021 · Сингл · Gianni Ferrio
Frenesia dell'estate2021 · Альбом · Gianni Ferrio
Tony Arzenta (Big Guns) [Original Motion Picture Soundtrack]2017 · Альбом · Gianni Ferrio
La morte accarezza a mezzanotte (Original Motion Picture Soundtrack)2017 · Альбом · Gianni Ferrio
Milano...difendersi o morire2016 · Альбом · Gianni Ferrio
Il vizio di famiglia2016 · Альбом · Gianni Ferrio
Travolto dagli affetti familiari2016 · Альбом · Gianni Ferrio