Информация о правообладателе: BJO Records
Трек · 2014
Budapestem
#
Название
Альбом
Другие релизы артиста
Storytelling Night: The Music of Daniel Mester2024 · Альбом · Budapest Jazz Orchestra
Zoltán Zakar: Secrets of the Forest2023 · Альбом · Budapest Jazz Orchestra
New Days Ahead2022 · Альбом · Budapest Jazz Orchestra
Col Legno: A Duna2022 · Альбом · Budapest Jazz Orchestra
Christmas Live2019 · Альбом · Tóth Vera
Budapest Jazz Orchestra Plays the Music of Linda Kovacs2018 · Альбом · Budapest Jazz Orchestra
Snatches2018 · Сингл · Budapest Jazz Orchestra
The City of Bridges2016 · Альбом · Budapest Jazz Orchestra
Magic City2016 · Альбом · Budapest Jazz Orchestra
Az Utca Napos Oldalán2015 · Альбом · Budapest Jazz Orchestra
Aki Autón Járni Óhajt2014 · Альбом · Budapest Jazz Orchestra
Human Circle - The Wayfarer2003 · Альбом · Dave Liebman