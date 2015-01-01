Информация о правообладателе: Cinevox Record
Трек · 2015
La banda del west (Charleston) (Colonna sonora del film "Kid il monello del west")
Другие релизы артиста
1969 Recording Session2019 · Альбом · Enrico Simonetti
Enrico Simonetti - Rarities 19682018 · Альбом · Enrico Simonetti
Enrico Simonetti And His Orchestra2015 · Альбом · Enrico Simonetti
La ragazza di via Condotti2015 · Альбом · Enrico Simonetti
Dagli studi di Radio Rai: Enrico Simonetti2014 · Альбом · Enrico Simonetti
Grazie nonna2013 · Альбом · Enrico Simonetti
Kid il monello del west2011 · Сингл · Enrico Simonetti
Baciamo le mani2010 · Альбом · Enrico Simonetti
I colori del piano2010 · Альбом · Enrico Simonetti
Il Magnate2010 · Сингл · Enrico Simonetti
Perdutamente tuo mi firmo macaluso Carmelo fu Giuseppe2010 · Сингл · Enrico Simonetti
Jazz2010 · Альбом · Giorgio Gaslini