Информация о правообладателе: BNF Collection
Трек · 2015
Quintet for Flute, Harp and Strings No. 1: III. Andante - Rondo
Другие релизы артиста
Françaix, Daniel-Lesur & Damase: Œuvres pour flûte, harpe et trio à cordes (Stereo Version)2015 · Альбом · Quintette instrumental de Paris
Françaix, Daniel-Lesur & Damase: Œuvres pour flûte, harpe et trio à cordes (Mono Version)2014 · Альбом · Quintette instrumental de Paris
Françaix, Daniel-Lesur & Damase: Œuvres pour flûte, harpe et trio à cordes1962 · Альбом · Quintette instrumental de Paris
Françaix, Daniel-Lesur & Damase: Œuvres pour flûte, harpe et trio à cordes1962 · Альбом · Quintette instrumental de Paris