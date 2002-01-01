Информация о правообладателе: Poptori
Трек · 2002
Pieni Kuningatar
#
Название
Альбом
Другие релизы артиста
Spor 22016 · Сингл · Per
Tähtisarja - 30 Suosikkia2010 · Альбом · Berit
Kosketathan Mua2005 · Альбом · Berit
Kosketathan Mua2005 · Альбом · Berit
Hitit2002 · Альбом · Berit
Kasvot väkijoukossa2000 · Альбом · Berit
Ystäväni, muistathan1995 · Альбом · Berit
20 Suosikkia / Helli mua hiljaa1995 · Альбом · Berit
Humppatytön paluu1994 · Альбом · Berit
Kultaiset vuodet1988 · Альбом · Berit
Parhaat1985 · Альбом · Berit
Sinä olet hän1984 · Альбом · Berit