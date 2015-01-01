Информация о правообладателе: JB Classical Productions
Трек · 2015
Heart and Soul
2 лайка
#
Название
Альбом
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие релизы артиста
Merry Christmas2023 · Альбом · The Andrews Sisters
Hoagy Carmichael Classic Hits - EP2023 · Сингл · Hoagy Carmichael
Remember The Night, And The Girl, And The Song (Singers & Swingers of the Great Bands)2023 · Альбом · Helen Forrest
Old Man Harlem2022 · Альбом · Hoagy Carmichael
Two of a Kind: Hoagy Carmichael & Helen Forrest2022 · Альбом · Hoagy Carmichael
Indiana Songwriter2022 · Альбом · Hoagy Carmichael
Hoagy Carmichael - Vintage Cafè2021 · Альбом · Hoagy Carmichael
Black Bottom Blues2020 · Альбом · Howard Lanin and His Orchestra
Hoagy Carmichael - Gold Collection2020 · Альбом · Hoagy Carmichael
Sh-H the Old Man's Sleeping2020 · Альбом · Johnny Mandel & His Orchestra
Hoagy Selection2020 · Альбом · Hoagy Carmichael
Don't Forget to Say No, Baby2020 · Альбом · Hoagy Carmichael