Информация о правообладателе: Nuova Canaria
Трек · 2013
Remember N°4
#
Название
Альбом
Другие релизы артиста
Music Therapy, Vol. 242015 · Альбом · Tony Bat
Richard Dean e Romano Mussolini2013 · Альбом · Romano Mussolini
Le Bon2013 · Альбом · Romano Mussolini
Minor blues in saint louis2011 · Альбом · Romano Mussolini
Music Blues2001 · Альбом · Romano Mussolini
NAPULE 'E NU QUARTO 'E LUNA2001 · Альбом · Romano Mussolini
The Wonderful World of Louis Armstrong2001 · Альбом · Romano Mussolini
Pennies From Even2000 · Альбом · Romano Mussolini
Last Lost Love1999 · Альбом · Romano Mussolini
Timeless Blues1996 · Альбом · Charly Antolini
Jazz from Italy - Soft & swing1979 · Альбом · Romano Mussolini
La ragazzola (Colonna Sonora Originale)1965 · Альбом · Romano Mussolini