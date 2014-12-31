О нас

Willie Colón

Willie Colón

Трек  ·  2014

La Murga

1 лайк

Willie Colón

Исполнитель

Willie Colón

Трек La Murga

#

Название

Альбом

1

Трек La Murga

La Murga

Willie Colón

Compilación Salsa 1958-1964

5:33

Текст песни

Vamos a bailar La Murga

La Murga de Panamá

Los muchachos se alborotan

Cuando la ven caminar

Eh... Vamos a bailar La Murga

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Musiki
