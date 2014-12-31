Трек · 2014
La Murga
1 лайк
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: Musiki
Текст песни
Vamos a bailar La Murga
La Murga de Panamá
Los muchachos se alborotan
Cuando la ven caminar
Eh... Vamos a bailar La Murga
Чтобы увидеть полный текст,
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие релизы артиста
Metiendo Mano (Remastered 2024)2024 · Альбом · Willie Colón
Amor Verdadero2020 · Альбом · Willie Colón
Perriando (La Murga Remix)2020 · Сингл · Willie Colón
The Best2017 · Альбом · Héctor Lavoe
El Malo Del Bronx2016 · Альбом · Willie Colón
Lo Maximo De La Salsa2016 · Альбом · Willie Colón
Fania's Best2016 · Альбом · Willie Colón
The Hector Years2016 · Альбом · Willie Colón
Fania's Best2016 · Альбом · Willie Colón
Selecciones2016 · Альбом · Willie Colón
The Best2016 · Альбом · Willie Colón
The Best Of Willie Colon2016 · Альбом · Willie Colón