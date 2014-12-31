О нас

La Playa Sextet

La Playa Sextet

Трек  ·  2014

Changui en Trompetta

La Playa Sextet

Исполнитель

La Playa Sextet

Трек Changui en Trompetta

#

Название

Альбом

1

Трек Changui en Trompetta

Changui en Trompetta

La Playa Sextet

Compilación Salsa 1958-1964

3:08

Информация о правообладателе: Musiki

Другие релизы артиста

Релиз La Playa Favorites
La Playa Favorites2020 · Альбом · La Playa Sextet
Релиз Dry Coconuts - Güeita Caimán
Dry Coconuts - Güeita Caimán2016 · Сингл · La Playa Sextet
Релиз Dry Coconuts (Mono Version)
Dry Coconuts (Mono Version)2014 · Альбом · La Playa Sextet
Релиз La Playa Sextet, Vol. 3
La Playa Sextet, Vol. 32014 · Альбом · La Playa Sextet
Релиз Delicado (Mono Version)
Delicado (Mono Version)2014 · Альбом · La Playa Sextet
Релиз The Ambassador
The Ambassador2014 · Альбом · La Playa Sextet
Релиз Care to Cha-Cha-Cha / Batakum (Mono Version)
Care to Cha-Cha-Cha / Batakum (Mono Version)2014 · Сингл · La Playa Sextet
Релиз Bahia (Mono Version)
Bahia (Mono Version)2014 · Альбом · La Playa Sextet
Релиз Pa Bailar (Mono Version)
Pa Bailar (Mono Version)2014 · Альбом · La Playa Sextet
Релиз The Spicy Cha Cha (Mono Version)
The Spicy Cha Cha (Mono Version)2014 · Альбом · La Playa Sextet
Релиз Viva la Playa (Mono Version)
Viva la Playa (Mono Version)2014 · Альбом · La Playa Sextet
Релиз Spanish Essentials
Spanish Essentials2013 · Альбом · La Playa Sextet

Похожие артисты

La Playa Sextet
Артист

La Playa Sextet

Tammi Terrell
Артист

Tammi Terrell

Curtis Mayfield
Артист

Curtis Mayfield

The Isley Brothers
Артист

The Isley Brothers

Celia Cruz
Артист

Celia Cruz

Jackie Wilson
Артист

Jackie Wilson

Jorge Ben Jor
Артист

Jorge Ben Jor

Tito Puente
Артист

Tito Puente

Rose Royce
Артист

Rose Royce

Perez Prado
Артист

Perez Prado

Compay Segundo
Артист

Compay Segundo

Machito
Артист

Machito

Eddie Palmieri
Артист

Eddie Palmieri