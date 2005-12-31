Трек · 2005
Gittin Gideli
Информация о правообладателе: Sembol Plak
Текст песни
Öyle ağırım ki kendime
Sen benden gittin gideli
Öyle ağırım ki kendime
Sen benden gittin gideli
Tenim küs olmuş tenime
